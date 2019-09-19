Kazada yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Ufuk Salar (58), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Salihli'den geçen Alaşehir- Gölmarmara yolunun Gördes kavşağında meydana geldi. Hasan Boyacı'nın (19) kullandığı 43 LP 949 plakalı otomobil ile Ufuk Salar yönetimindeki 45 RP 880 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Boyacı ile Salar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Salar, buradan Manisa'daki özel hastaneye sevk edildi. Ufuk Salar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamı yitirdi. Hasan Boyacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

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