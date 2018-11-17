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Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 10:52 | Son Güncelleme

ORGANLARIYLA HAYAT VERECEK Antalya'da geçen çarşamba günü yolun karşısına geçtiği sırada C.D.'nin (23) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün gece beyin ölümü gerçekleşen Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın organları bağışlandı.

Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (2)

ORGANLARIYLA HAYAT VERECEK
Antalya'da geçen çarşamba günü yolun karşısına geçtiği sırada C.D.'nin (23) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün gece beyin ölümü gerçekleşen Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın organları bağışlandı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde yapılan operasyonla Kocapınar'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları alındı. Kocapınar'ın karaciğeri, İzmir'de nakil bekleyen 28 yaşındaki erkek hastaya, böbrekleri ve korneaları ise AÜ Hastanesi'nde belirlenecek hastalara nakledilecek.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Aslıhan Kocapınar'a çarpan sürücü C.D. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. C.D., ifadesinde, geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında seyir halindeyken Aslıhan Kocapınar'ın yolun karşısına geçtiği sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Kocapınar'ı korna çalarak uyarmaya çalıştığını ifadesinde anlatan C.D., "Ancak kulağında kulaklık vardı. Sanırım korna sesini duymadı. Çabalarıma rağmen kurtaramadım ve kaza meydana geldi. Hemen durup yardım istedim. Hastaneye kaldırılmasını sağladım. Kazadan dolayı çok üzgünüm" dedi.
KUŞADASI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK
Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi, AÜ Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (2)

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