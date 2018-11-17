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Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

MİMARLIK MALZEMELERİ FAKÜLTEYE BAĞIŞLANDI Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ailesi tarafından üniversite yerleşkesindeki törenin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesine gönderildi.

Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (4)

MİMARLIK MALZEMELERİ FAKÜLTEYE BAĞIŞLANDI
Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ailesi tarafından üniversite yerleşkesindeki törenin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesine gönderildi. Törene, Kocapınar'ın ailesinin yanı sıra arkadaşları ve akademisyenler katıldı. Öğrenciler ve yakınları tören boyunca gözyaşı döktü. Baba Okan Kocapınar, kızının okul malzemelerini öğrencilerin kullanması için fakülteye bağışladı. Kocapınar'ın cenazesi yarın öğle vakti Kuşadası Ege Mahallesi Ege Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (4)Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (4)Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (4)Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (4)

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