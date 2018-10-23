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Kazada yaralanan Yunus polisinin beyin ölümü gerçekleşti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

 BURSA'da, önceki gün taksi ile çarpışarak ağır yaralanan Yunus motosikletinin sürücüsü polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Kazada yaralanan Yunus polisinin beyin ölümü gerçekleşti

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, önceki gün taksi ile çarpışarak ağır yaralanan Yunus motosikletinin sürücüsü polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.
Geçen pazar günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana gelen kazada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timindeki motosiklet, manevra yaparak duraktan çıkmaya çalışan Sıtkı Dağ yönetimindeki taksiyle çarpıştı. Kazada, motosikletteki polis memurları sürücü Hayrettin Yılmaz, Sezer Bektaş ve taksi sürücüsü Sıtkı Dağ, yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Hayrettin Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden, Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan 2 yıllık polis, Kırşehirli Hayrettin Yılmaz'ın, sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti.
Hayrettin Yılmaz'ın ekip arkadaşı Sezer Bektaş ve taksi sürücüsü Sıtkı Dağ'ın ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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