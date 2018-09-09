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Kazada yaralananların yardımına Mehmetçik yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 22:42 | Son Güncelleme

Kazada yaralananların yardımına Mehmetçik yetişti

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yolunda Süleyman Uzkan (29) yönetimindeki 65 BB 691 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Uzkan ile araçta bulunan İsmail Uzkan (16), haber verilmesi üzerine olay bölgesine inen Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askeri helikopter tarafından Siirt'e getirildi.

Tugaydan ambulansa nakledilen yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri helikopter Siirt

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