HABER

Kazada yaralandı, 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ferdi Başmak (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralandı, 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ferdi Başmak (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen yıl 18 Mayıs'ta Deydinler kavşağında meydana geldi. Mobilya firmasındaki işinden çıkıp, Maden Mahallesi'ndeki evine giden Ferdi Başmak'ın kullandığı motosiklet, Ömer Z. yönetimindeki 41 TH 958 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, motosiklet parçalara ayrıldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Başmak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Ferdi Başmak dün hayatını kaybetti. Başmak'ın cenazesi İnegöl'ün Maden Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaralandı, 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede öldüKazada yaralandı, 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede öldüKazada yaralandı, 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede öldüKazada yaralandı, 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede öldü

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
TIR’ın gizli bölgelerinden 13 bin 300 paket kaçak sigara çıktıTIR’ın gizli bölgelerinden 13 bin 300 paket kaçak sigara çıktı
Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Özden’in eşi sol yolculuğuna uğurlanıyorAnayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Özden’in eşi sol yolculuğuna uğurlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.