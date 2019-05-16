Kazada yaralandı, 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ferdi Başmak (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, geçen yıl 18 Mayıs'ta Deydinler kavşağında meydana geldi. Mobilya firmasındaki işinden çıkıp, Maden Mahallesi'ndeki evine giden Ferdi Başmak'ın kullandığı motosiklet, Ömer Z. yönetimindeki 41 TH 958 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, motosiklet parçalara ayrıldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Başmak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Ferdi Başmak dün hayatını kaybetti. Başmak'ın cenazesi İnegöl'ün Maden Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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