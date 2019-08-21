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Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Narlı ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, Narlı ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde 2 ay önce meydana gelmişti.

Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü

Kahramanmaraş’ın Narlı ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Narlı ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde 2 ay önce meydana gelmişti. Ali Başar’ın (25) kullandığı 27 R 9604 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde bulunan Sefa Bektur (31) idaresindeki 46 LT 771 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Veysel Avan (23), ağır yaralanmıştı.
Kazanın ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde yapılan ilk müdahaleden sonra Gaziantep’teki Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Avan, 2 aylık yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Avan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü

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