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Kazada yaralandı! 40 kilo et için böyle direndi

16.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ilginç anlar yaşandı. Kazada hafif ticari araç, cipe çarptı. Araç sürücüleri Emrah Öztürk (40) ile Yağız Usluel (24) ve yanındaki annesi Yasemin Usluel (55) hafif yaralandı. Yasemin Usluel’in cipte bulunan 40 kilo etin bozulacağı gerekçesiyle ambulansa binmemek için uzun süre direnmesi dikkat çekti. Usluel, etlerin çevredeki bir işletmenin buzdolabına taşınmasının ardından tedaviyi kabul etti.

Kazada yaralandı! 40 kilo et için böyle direndi

Feci kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Emrah Öztürk, yönetimindeki hafif ticari araç ile önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yapınca, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Yağız Usluel idaresindeki cipe arkadan çarptı. Hafif ticari araç kaldırıma, cip de refüje çarparak durdu. Kazada sürücüler Emrah Öztürk ile Yağız Usluel ve yolcu koltuğundaki annesi Yasemin Usluel hafif şekilde yaralandı.

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CİPTEKİ 40 KİLO ET TAŞINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere ambulansta ilk müdahaleleri yapılırken, Yasemin Usluel cipteki yaklaşık 40 kilo etin bozulacağını söyleyerek ambulansa binmeyi reddetti. Usluel sağlık ekiplerine ve polise uzun süre direnirken, çevredekiler araçta bulunan etleri bölgede bulunan bir yemek işletmesinin buzdolabına taşıdı.

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ET BUZDOLABINA KONULUNCA TEDAVİYİ KABUL ETTİ

Usluel, etin buzdolabına konulmasından sonra tedaviyi kabul etti. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu araçtan yola akarak tehlike oluşturan yağ tabakasının üstü ise polis ekiplerince kürekle toprak atılarak kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ile oğlunun Bursa'da kestirdikleri hayvanın etini Ankara'daki yakınlarına dağıtmak üzere götürdüğü öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa İnegöl
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