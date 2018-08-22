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Kazada yaralandı, cep telefonunun bulunmasını istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden Sezai Saygı (25), sağlık ekipleri beklenirken kaybolan cep telefonunun bulunmasını istedi.  Kaza, gece saatlerinde kışla kavşağında meydana geldi.

Kazada yaralandı, cep telefonunun bulunmasını istedi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden Sezai Saygı (25), sağlık ekipleri beklenirken kaybolan cep telefonunun bulunmasını istedi.
Kaza, gece saatlerinde kışla kavşağında meydana geldi. Cem K.(20) yönetimindeki 67 LB 766 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan Sezai Saygı idaresindeki 67 LD 199 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sezai Saygı'nın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Yaralanan Sezai Saygı, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Saygı, sağlık ekipleri beklendiği sırada yanındakilerden kaybolan cep telefonunu bulmalarını istedi.
Saygı, bu sırada gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saygı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, telefonun bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kazada yaralandı, cep telefonunun bulunmasını istediKazada yaralandı, cep telefonunun bulunmasını istediKazada yaralandı, cep telefonunun bulunmasını istediKazada yaralandı, cep telefonunun bulunmasını istedi

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