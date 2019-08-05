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Kazada yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kazada yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin içinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmaması dikkat çekti.
Kaza, İnegöl'ün kırsal Hamamlı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ahmet Fikri Şahin (40) yönetimindeki 43 FH 627 plakalı otomobil, yanında seyir halinde olan sürücü Gültekin Kurt (38) yönetimindeki 16 Y 23 04 plakalı kamyonet ile çarpışarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Ortaköy yolundan çıkan sürücü Ali Özdemir (40) yönetimindeki 16 AAH 342 plakalı hafif ticari araçla da çarpışarak tarlaya uçtu. Kazada otomobildeki yolcular Ümmü Özdemir (58), İsa Kanat (34), Fatma Özdemir (28), Turhan Kanat (7), Berat Kanat (5) Yadigar Kanat (2) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarda görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan İsa Kanat'ın içinde yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası olduğu öğrenilen çantayı elinden bırakmadığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kazada yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadıKazada yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadıKazada yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadıKazada yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadı

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