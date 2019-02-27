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Kazada yaralandı, korkan hamile eşini 'Bir şeyin yok' diye sakinleştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Demirkol (31), hafif yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Demirkol (31), hafif yaralandı. Demirkol, kaza sırasında büyük korku yaşayan 8 aylık hamile eşini "İyisin, bir şeyin yok" diyerek, sakinleştirmeye çalıştı. Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl'e bağlı Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Karalar Mahallesi'nde oturan Eyüp Demirkol, rahatsızlanan 8 aylık hamile eşi Çiğdem Demirkol'u (23) hastaneye götürmek için 34 LHM 28 plakalı otomobille yola çıktı. Karalar Yolu'nda giden Eyüp Demirkol yönetimindeki otomobil ile ara sokaktan çıkan Cesim Özkan'ın kullandığı 16 M 06008 plakalı halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Demirkol, hafif yaralanırken, hamile eşi ise büyük korku yaşadı. Eyüp Demirkol, feryat eden Çiğdem Demirkol'u "İyisin, bir şeyin yok" diyerek, sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Demirkol çiftini ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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