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Kazada yaralandı, 'Önce çocuklarıma bakın, ben iyiyim' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’da kamyonetin emniyet şeridindeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) -TEKİRDAĞ’da kamyonetin emniyet şeridindeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralanan Tuğçe Çakır, gözyaşları içinde sağlık ekiplerine, "İlk önce yerde yatan kızıma bakın, ben iyiyim. İlk önce kızıma, çocuklarıma bakın" dedi.

Kaza, sabaha karşı Tekirdağ-Malkara karayolunun Kınıklar Mahallesi Mevkii’nde meydana geldi. Malkara yönüne giden Özkan Çelik (22) yönetimindeki 52 ABD 417 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde park halinde bulunan Tuğçe Çakır’a (28) ait 10 LN 468 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, geçtiği karşı şeritten ayçiçeği tarlasına uçtu.

Kazada, arka tarafı hurdaya otomobilde bulunan aynı aileden Tuğçe Çakır, eşi Sedat Çakır (29), çocukları Tuana Çakır (6), Rüzgar Çakır (2) ile kamyonette bulunan sürücü Özkan Çelik ile Mutlu Gün (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Malkara ve Tekirdağ Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

'ÇOCUKLARIMA BAKIN'

Kucağındaki oğlu Rüzgar ve yerde yatan kızı Tuana ile birlikte olay yerinde ambulansın gelmesini bekleyen Tuğçe Çakır, gözyaşı döktü. Tuğçe Çakır, gelen sağlık ekiplerine, "İlk önce yerde yatan kızıma bakın, ben iyiyim. İlk önce kızıma, çocuklarıma bakın, biz iyiyiz. Ben hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarım iyi mi, durumları nasıl? Kurban olurum ben onlara. Lütfen çocuklarımla ilgilenin. Allah’ım çocuklarımızı bizlere bağışlasın. Çocuklarım önce Allah’a sonra size emanet. Size yalvarıyorum" dedi.

Çevredekilerin teselli etmeye çalıştığı Tuğçe Çakır, ambulansa konulduğunda da sürekli çocuklarının durumunu sordu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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