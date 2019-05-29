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Kazada yaralandığını ailesi sosyal medyadan öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Kazada yaralandığını ailesi sosyal medyadan öğrendi

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'da yaşayan bisikletçinin kaza sonucu Tekirdağ'da yaralandığını ailesi sosyal medyadan öğrendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 2 çocuk babası bisiklet tutkunu Hasan Kahvecioğlu (46) üç gün önce İstanbul'dan otomobille yola çıktı eşi ve çocuklarını Çorlu'ya bıraktı.

Daha sonra bisikletini alan Kahvecioğlu, Çorlu'dan Tekirdağ'ın Uçmakdere mevkisine gitmek üzere yola çıktı.

Bisiklet sporcusu Kahvecioğlu, Tekirdağ yolu Eski Salat mevkisinde aynı istikamette seyreden M.Ö. idaresindeki otomobillin çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı bisikletçi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmaması üzerine kaza esnasında bazı vatandaşlar yaralı Kahvecioğlu'nun fotoğrafını ailesi tarafından bulunması amacıyla sosyal medyadan paylaştı.

Kahvecioğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kahvecioğlu'nun İstanbul'da yaşayan ablası Yasemin Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin kaza sonucu yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını sosyal medya üzerinden öğrendiklerini söyledi.

Kardeşinin lisanslı bisiklet sporcusu olduğunu ifade eden Kırbaş, "Arkadan gelen araç, güvenlik şeridinde seyreden kardeşime çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdiklerini ve savcılığa bu konuda şikayetçi olduklarını anlatan Kırbaş, olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

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ağır yaralı bisiklet sporcusu Tekirdağ

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