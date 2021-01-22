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  4. Kazada yaralanıp çamurlu zeminde mahsur kalan şahsı UMKE kurtardı

Kazada yaralanıp çamurlu zeminde mahsur kalan şahsı UMKE kurtardı

22.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Felahiye ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu yaralanan ve çamurlu zeminde kurtarılmayı bekleyen operatör, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Felahiye ilçesi Barajlı mevkiinde yol açma çalışması yapan T.A.

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu yaralanan ve çamurlu zeminde kurtarılmayı bekleyen operatör, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Felahiye ilçesi Barajlı mevkiinde yol açma çalışması yapan T.A. (48), kullandığı iş makinesinin yan yatması sonuç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zeminin çamurlu olmasından dolayı T.A.’ya ulaşamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri, jandarma ekiplerinin de yardımıyla arazi aracı ile T.A.’nın yanına ulaştı. Çamurlu alandan kurtarılarak ambulansa taşınan T.A., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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