HABER

Kazada yaşamını yitiren bisiklet tutkunu son yolcuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde eşiyle çıktğı bisiklet turunda minibüsün arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren mühendis Serhat Baydar (41), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde eşiyle çıktğı bisiklet turunda minibüsün arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren mühendis Serhat Baydar (41), gözyaşları içinde toprağa verildi. Aynı kazada eşi ağır yaralanan Baydar'ı son yolculuğuna, üyesi olduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği'nin üyeleri, bisikletleriyle oluşturdukları konvoyla uğurladı. Pazar günü saat 18.00 sıralarında Muradiye Mahallesi yönüne giden Murat P.'nin (47) kullandığı 45 J 1870 plakalı servis minibüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde inşaat yüksek mühendisi olan Serhat Baydar ve eşi Hilal Baydar'ın bisikletlerine arkadan çarptı. 2 çocuk sahibi Baydar çifti, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Serhat Baydar'ı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne, Hilal Baydar'ı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Serhat Baydar, doktorların tüm müdehalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hilal Baydar ise tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Serhat Baydar'ın cenazesi bugün yakınları tarafından Manisa Adli Tıp Morgu'ndan alınarak, İkinci Anafartalar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde, gözyaşları sel oldu. Burada hellalik alınmasından sonra Baydar'ın cenazesi Hatuniye Camii'ne götürüldü. Cenazeye Baydar'ın yakınları, üyesi olduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri ve iş arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namasının ardından tabutu bir süre omuzlarda taşınan Baydar, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baydar'ın bisiklet formalarını giyip, kask ve dizlik takarak cenazeye katılan arkadaşları da mezarlığa kadar pedal çevirdi. 'YOL KENARINDA GEZİNTİYE ÇIKAMAYACAK MI?' Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, bisikletçi arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Manisa'da son günlerde bisiklet kazaları çok arttı. Bisikletçiler olarak artık Manisa'da sokağa çıkmaya korkar hale geldik. Yollarımız yetersiz, sürücülerimiz bilinçsiz. Bisikletliye saygı yok. Yani birisi eşini ve çocuğunu alıp yol kenarında gezintiye çıkamayacak mı?" dedi.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Hırsızlık şüphelileri, 'otelde yer var' denilerek yakalandıHırsızlık şüphelileri, 'otelde yer var' denilerek yakalandı
Eşini oklavayla ve kemerle döven sanık duruşmaya gelmediEşini oklavayla ve kemerle döven sanık duruşmaya gelmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy - Pendik hattında minibüsçü terörü... Sürücü gözaltına alındı!

Kadıköy-Pendik minibüsünde büyük skandal!

Akçakoca'da ağı çeken balıkçılar gözlerine inanamadı! Tarihi çapa...

Ağı çeken balıkçılar adeta donup kaldı! Limana akın ettiler...

Eskişehir'de iş adamına kanlı infaz! 2 gün sonra bulundu

İş adamına kanlı infaz! 2 gün sonra bulundu

Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Bursa'da genç kız kendisini taciz eden adamı adliyenin çay ocağında görüp yakalattı

'Çay ocağının tuvaletine peşimden geldi...' Her detayı iğrenç!

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.