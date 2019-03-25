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Kazada yaşamını yitiren komando Tarlacı, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

Kazada yaşamını yitiren komando Tarlacı, toprağa verildi

Kastamonu'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Komando Uzman Erbaş Emre Tarlacı, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında dün düzenlenen törenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna getirilen Tarlacı'nın cenazesi, hastaneden alınarak babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından cenaze, törenin düzenleneceği 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na getirildi. Baba İbrahim, anne Ayşe Tarlacı ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Lütfi Ketenci'nin, öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Tarlacı'nın naaşı, Kırmahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Tarlacı'nın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hamdi Y. (41) idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon ile jandarma uzman onbaşı Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Emre Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan jandarma uzman onbaşılar İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralanmıştı.

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Karaman KASTAMONU trafik kazası Uzman Erbaş Tarlacı

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