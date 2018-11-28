HABER

Kazada yaşamını yitiren öğretmen anısına çeşme yaptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

IĞDIR'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Uğur Ağbaş (26) için okul bahçesine yaptırılan çeşme törenle açıldı.

Kazada yaşamını yitiren öğretmen anısına çeşme yaptırıldı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Uğur Ağbaş (26) için okul bahçesine yaptırılan çeşme törenle açıldı.
Iğdır Atatürk Ortaokulu'nda görevli Matematik öğretmeni Uğur Ağbaş, 2016 yılında, trafik kazasında hayatını kaybetti. Okulun sevilen isimlerinden biri olan öğretmen Uğur Ağbaş'ın adını yaşatmak için Türk Eğitim- Sen Iğdır Şubesi harekete geçti. Atatürk Ortaokulu Müdürü Fahrettin Demirel'in de desteğiyle Uğur Ağbaş'ın anısına okul bahçesine çeşme yaptırıldı. Çeşme, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesim Göksu, Türk Eğitim-Sen Iğdır Şube Başkan Ali Arslan, okul müdürü Fahrettin Demirel ve öğretmenlerin katılımıyla hizmete açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesim Göksu, Uğur Ağbaş'ın sevilen bir isim olduğunu ifade ederek, “Elim bir trafik kazası onu aramızdan ayırdı. Anısına yaptırılan bu çeşmeden dolayı Türk Eğitim- Sen Iğdır şube başkanlığına ve Okul Müdürü Fahrettin Demirel'e teşekkür ediyorum" dedi.
Türk Eğitim-Sen Iğdır Şube Başkan Ali Arslan, öğretmenin adını yaşatmak için çeşmeyi yaptıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaşamını yitiren öğretmen anısına çeşme yaptırıldıKazada yaşamını yitiren öğretmen anısına çeşme yaptırıldı

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayınBu listeye bakmadan tatil planı yapmayın
Saman balyasından tatil evi yaptılarSaman balyasından tatil evi yaptılar
Otoyol çalışmasında beton blok düştüOtoyol çalışmasında beton blok düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gebze'de yapımı süren viyadük çöktü! İşçiler enkaz altında

Gebze'de yapımı süren viyadük çöktü!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Muhammed Kaya öldürüldü

Muhammed Kaya öldürüldü

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Son dakika! KPSS sonuçları açıklandı! İşte KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce genç bunu bekliyordu! Açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.