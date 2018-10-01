HABER

Kazada yaşamını yitiren Soner’in organları 4 hastaya umut olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 23:55 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Soner Tevfik Kaygısız’ın (23) organları ailesi tarafından bağışlandı.

Kazada yaşamını yitiren Soner’in organları 4 hastaya umut olacak

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Soner Tevfik Kaygısız’ın (23) organları ailesi tarafından bağışlandı. Kaygısız’ın karaciğeri, kalbi ve 2 böbreği uygun hastalara nakledilmek üzere alındı.
Şarkikarağaç’ta geçen 18 Eylül günü Soner Tevfik Kaygısız’ın kullandığı otomobil, bir ticari taksi ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kaygısız, Isparta Şehir Hastanesi'nde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen kaygısız'ın ailesiyle görüşen hastanenin Organ Bağış Merkezi, organ bağışı teklifinde bulundu. Kaygısız'ın ailesinin teklifi kabul etmesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nden gelen organ nakil ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonla Kaygısız’dan alınan karaciğer Antalya'ya, kalp İzmir'e, 2 böbrek de Konya'da 2 hastaya nakledilmek üzere gönderildi.
Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ramazan Arkın Cerikan, “Soner Tevfik Kaygısız’ın 27 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yaptığımız görüşme sonucu, organlarının bağışlanması konusunda olumlu gelişmeler elde ettik. Merhuma Isparta Şehir Hastanesi olarak rahmet, kederli ailesine baş sağılığı diliyoruz. Organlarıyla 4 hastaya hayat verilmiş olacak. Biz, Isparta Şehir Hastanesi olarak Kaygısız ailesine organ bağışındaki olumlu katkılarından dolayı minnettarız” dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinlerSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinler
İstanbul Kültür Sanat Sezonu açılışına ünlü isimler akın ettiİstanbul Kültür Sanat Sezonu açılışına ünlü isimler akın etti
Yıldırım düştü, ev küle döndüYıldırım düştü, ev küle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi

Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay

Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.