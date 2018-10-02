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Kazada yaşamını yitiren Soner'in son pozu, arkadaşının düğünü oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları ailesi tarafından bağışlanan Soner Tevfik Kaygısız'ın (23) kazadan önce sağdıcı olduğu arkadaşının düğününde çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.

Kazada yaşamını yitiren Soner'in son pozu, arkadaşının düğünü oldu

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları ailesi tarafından bağışlanan Soner Tevfik Kaygısız'ın (23) kazadan önce sağdıcı olduğu arkadaşının düğününde çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Kaygısız'la aynı kazada ölen damadın babası Metin Dağhan (48) da fotoğrafta yer aldı.
Şarkikaraağaç'ta geçen 18 Eylül günü Soner Tevfik Kaygısız'ın kullandığı otomobil, bir taksi ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kaygısız, Isparta Şehir Hastanesi'nde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Kaygısız'ın ailesiyle görüşen hastanenin Organ Bağış Merkezi, organ bağışı teklifinde bulundu. Kaygısız'ın ailesinin teklifi kabul etmesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nden gelen organ nakil ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonla, Kaygısız'dan alınan karaciğer Antalya'ya, kalp İzmir'e, 2 böbrek de Konya'da 2 hastaya nakledilmek üzere gönderildi.
Kaza günü Soner Tevfik Kaygısız'ın, düğünü olan bir arkadaşının sağdıcı olduğu öğrenildi. Düğün için kendi otomobilini de gelin arabası gibi süsleten Soner Tevfik Kaygısız'ın tören bittikten sonra gelin ve damadı evlerine bırakıp, kendi evine döndüğü sırada kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Şarkikaraağaç'ta hayvancılıkla uğraşan Soner Tevfik Kaygısız'ın bekar ve ailesinin iki çocuğundan büyüğü olduğu belirtildi.
Aynı kazada Soner Tevfik Kaygısız'ın damat olan arkadaşının babası Metin Dağhan da olay gecesi yaşamını yitirmişti. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü H.E.'nin (26) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Soner Tevfik Kaygısız'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Şarkikaraağaç ilçesindeki Merkez Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaşamını yitiren Soner'in son pozu, arkadaşının düğünü olduKazada yaşamını yitiren Soner'in son pozu, arkadaşının düğünü olduKazada yaşamını yitiren Soner'in son pozu, arkadaşının düğünü olduKazada yaşamını yitiren Soner'in son pozu, arkadaşının düğünü oldu

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