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Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde otomobiliyle ters yöne girip, balık yüklü TIR’a çarparak ölen Uzman Çavuş Erhan Adaşbay (29), Gökçebey ilçesine bağlı Gaziler köyünde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, toprağa verildi

GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde otomobiliyle ters yöne girip, balık yüklü TIR’a çarparak ölen Uzman Çavuş Erhan Adaşbay (29), Gökçebey ilçesine bağlı Gaziler köyünde toprağa verildi.
Kaza, önceki gün Zonguldak-Bartın Karayolu’nun Çaycuma ilçesi yakınlarında meydana geldi. Uzman Çavuş Erhan Adaşbay yönetimindeki 74 AC 370 plakalı otomobil, ters şeride girince karşı yönden gelen Kazım Salih Kısa yönetimindeki 61 K 4215 plakalı balık yüklü TIR'a çarptı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Dağ ve Komando Tugayı'nda görevli piyade Uzman Çavuş Erhan Adaşbay, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gökçebey ilçesi Merkez Ulu Camii'nde bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakut, Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı, Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Arslan, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Adaşbay, kılınan cenaze namazının ardından Gaziler köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, toprağa verildiKazada yaşamını yitiren uzman çavuş, toprağa verildiKazada yaşamını yitiren uzman çavuş, toprağa verildiKazada yaşamını yitiren uzman çavuş, toprağa verildi

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