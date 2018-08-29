Kazada, yol kenarındaki bariyerler olası faciayı önledi

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Araçlardan biri yol kenarındaki bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Ardahan-Artvin Karayolu'nun Bülbülan Yaylası yakınlarında meydana geldi. Ahmet Katırcı yönetimindeki 61 FN 503 plakalı kamyonet ile Muhammet Beşli yönetimindeki 75 AG 434 plakalı kamyonet, virajı alamayınca kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ahmet Katırcı ve Muhammet Beşli ile araçlarda bulunan Cüneyt Şenel ve Şahin Cantürk çeşitli yerlerinden yaralandı. Yolun kenarındaki bariyerlere çarparak duran Muhammet Beşli'nin aracı, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazanın ardından yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza bölgesinde incelemede bulunarak, yolu trafiğe kapattı. 2 saatlik çalışma sonrası yol açıldı.
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