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Kazadan 2 gün sonra hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 13:18 | Son Güncelleme

BARTIN'da iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan İlyas Turgut Genç (31) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazadan 2 gün sonra hastanede öldü

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'da iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan İlyas Turgut Genç (31) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza yerinde 2 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaza pazar gecesi Bartın ile Amasra arasındaki yolda meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu, Necati Atav ile kızı Gülcan Arslan yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Kazada yaralananlardan İlyas Turgut Genç tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden İlyas Turgut Genç'in evli ve 2 çocuklu olduğu öğrenildi.

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