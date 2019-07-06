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Kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti 

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 21:29 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde tatilinden dönerken kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Şükrü Kömürcü (72), tedavi olduğu hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.  Kaza 28 Haziran tarihinde Oylat Kavşağı'nda meydana geldi.

Kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde tatilinden dönerken kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Şükrü Kömürcü (72), tedavi olduğu hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza 28 Haziran tarihinde Oylat Kavşağı'nda meydana geldi. Şükrü Kömürcü, eşi Meliha Kömürcü ile birlikte geçirdiği tatilin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Şükrü Kömürcü yönetimindeki 34 EN 2385 otomobil, Oylat Kavşağı'ndan İnegöl yoluna çıkarken, Ali Gezer (50) yönetimindeki 10 VH 775 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon ve otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile eşi Meliha Kömürcü (62) sıkıştı. Ağır yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yoğun bakımda tedavisi süren sürücü Şükrü Kömürcü, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Meliha Kömürcü'nün ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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Kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti Kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti Kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti Kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti

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