Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Bükeyle Gelgeç (29), aracın büyük hasar gördüğü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Çalıştığı beyaz eşya üretimi yapan fabrikaya gitmek için yola çıkan Bükeyle Gelgeç yönetimindeki 09 AS 126 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Gelgeç, otomobilin büyük hasar gördüğü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Takla atan otomobil, kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

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