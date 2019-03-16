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Kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Bükeyle Gelgeç (29), aracın büyük hasar gördüğü kazayı yara almadan atlattı.

Kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Bükeyle Gelgeç (29), aracın büyük hasar gördüğü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Çalıştığı beyaz eşya üretimi yapan fabrikaya gitmek için yola çıkan Bükeyle Gelgeç yönetimindeki 09 AS 126 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Gelgeç, otomobilin büyük hasar gördüğü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Takla atan otomobil, kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kazadan burnu bile kanamadan kurtulduKazadan burnu bile kanamadan kurtulduKazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

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