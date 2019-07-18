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Kazadan ders almayan turistler ölüme davetiye çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden kırmızı ışık yanarken geçmeye çalışan turiste otomobil çarptı.

Kazadan ders almayan turistler ölüme davetiye çıkardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden kırmızı ışık yanarken geçmeye çalışan turiste otomobil çarptı. Kadın turist ağır yaralanırken, kaza sonrası turistlerin aynı şekilde yaya geçidinde kırmızı ışık ihlaline devam etmeleri dikkat çekti.
Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında D 400 karayolu İncekum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Y. idaresindeki 43 LU 178 plakalı araç Pegasos Otel önündeki trafik lambalarından karşıdan karşıya geçmek isteyen Rus uyruklu Petrova Livdmila’ya (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Petrova Livdmila için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun ağır olduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü Adnan Y. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü.
Kazanın ardından bölgede bulunan turistlerin yaya geçidini kullanma şekilleri ise adeta yine ölüme davetiye çıkardı. Çift yönlü karayolunda yayalar için yeşil ışık yanarken, refüje kadar gelip yolun karşısına geçmek isteyen turistler, yayalar için yanan kırmızı ışığa aldırmadan yaya geçidini kullanmaya devam ettiler. Olası ikinci bir kaza ise sürücülerin dikkati sayesinde önlendi.

Kazadan ders almayan turistler ölüme davetiye çıkardı

Kazadan ders almayan turistler ölüme davetiye çıkardı

Kazadan ders almayan turistler ölüme davetiye çıkardı

Kazadan ders almayan turistler ölüme davetiye çıkardı

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