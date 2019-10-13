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Kazadan dönen ambulans kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir otobüs kazasındaki yaralılara müdahale için yola çıkan sağlık ekipleri, görev dönüşü kaza geçirdi.

Kazadan dönen ambulans kaza yaptı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir otobüs kazasındaki yaralılara müdahale için yola çıkan sağlık ekipleri, görev dönüşü kaza geçirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ambulans kullanılamaz hale geldi.
Kaza, öğle saatlerinde Mardin-Nusaybin yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Kabala Mahallesi’nde görevli olan 112 acil sağlık ekipleri, otobüs kazasında yaralılara müdahale için yola çıktı. Buradaki görevini tamamlayan ekip, Nusaybin’e dönüş yoluna geçti. Ambulans sürücüsünün, karşı yönden gelen tıra çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu araç şarampole yuvarlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ambulans kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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