HABER

Kazadan kıl payı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yaya geçidinden geçen çocuk, özel halk otobüsünün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’te yaya geçidinden geçen çocuk, özel halk otobüsünün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde meydana geldi. 14 yaşındaki Efe Patat, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda karşıya geçmeden önce yolu kontrol eden Patat, özel halk otobüsünün üzerine doğru geldiğini ve canını zor kurtardığını söyledi. Zıplayıp koşarak kendisini kaldırıma attığını söyleyen Efe Patat, “Ben yaya geçidine girdiğimde otobüs bir önceki virajdaydı. Daha sonra yaya geçidinde yürürken bir anda otobüsü karşımda gördüm. Ben de bir sıçrayış yaptım ve koşarak kaldırıma geçtim. Koşmasam otobüsün altında eziliyordum. Sürücülerin yayalara karşı dikkatli olmaları lazım” dedi.
Esnaf Yunus Tosun, kentte geçen günlerde özel halk otobüsünün çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, özellikle otobüs şoförlerinin dikkatli olmadığını savundu.

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
Yaylada kaybolan 6 kişi, 8 saatte kurtarıldıYaylada kaybolan 6 kişi, 8 saatte kurtarıldı
Hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandıHırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.