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Kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasında

21.11.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de servis aracı ve kamyonun birbirine çarpmaktan kıl payı kurtulma anı, çevrede bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde yaşandı.

Eskişehir’de servis aracı ve kamyonun birbirine çarpmaktan kıl payı kurtulma anı, çevrede bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde yaşandı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, dönüş yapmak için bekleyen servis sürücüsü, bulunduğu yönden gelen arabanın geçmesinin ardından karşı şeride geçmek için aracı ile hareket ediyor. Bu sırada sağ şeritten ilerleyen kamyonu fark etmeyen yola çıkan dikkatsiz sürücü, kamyonun korna çalmasıyla duruyor. Kamyon sürücüsünün de ani freni sayesinde, saniyelerle kazanın önüne geçildi.

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