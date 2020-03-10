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  4. Kazadan kurtulmak için manevra yaptı aracın altına girdi

Kazadan kurtulmak için manevra yaptı aracın altına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 04:55 | Son Güncelleme

Sarıyer'de hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü hafif ticari aracın altına girdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 02.15 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü köşeden döndüğü anda Murat Çiftçi'nin kullandığı hafif ticari araçla burun buruna geldi.

Arabaya çarpmamak için dönmeye çalışırken motosikleti yan yattı. O anda hafif ticari araç sürücüsü de frene bastı. Motosikletten düşen sürücü kayarak hafif ticari aracın altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Yardıma koşan vatandaşlar bulunduğu yerden çıkardıkları motosiklet sürücüsünü olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hafif ticari taşıtın sürücüsü Murat Çiftçi kazayı; “Ben dümdüz giderken, motorcu arkadaş virajı dönerken motoru kaydırdı. Motor ön tarafa çarptı. Kendisi direkt arabanın altına girdi, ben de durdum zaten. Üzerinden geçme falan olmadı. Virajı dönerken altından motoru attı, sürüklenerek geldi benim altıma girdi" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer trafik kazası

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