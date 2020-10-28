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Kazadan saniyelerle kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

Eskişehir’de meydana gelen bir trafik kazasında, çarpışma sonucu savrulan otomobilden kaçarak saniyelerle kurtulan yaya, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.Edinilen bilgilere göre kaza, Tepebaşı ilçesinde bulunan Haller Kavşağında meydana geldi.

Kazadan saniyelerle kurtuldu

Eskişehir’de meydana gelen bir trafik kazasında, çarpışma sonucu savrulan otomobilden kaçarak saniyelerle kurtulan yaya, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Tepebaşı ilçesinde bulunan Haller Kavşağında meydana geldi. Cengiz Topel caddesine doğru seyir halinde olan bir otomobil, döner kavşaktan çıkan başka bir otomobil ile çarpıştı. Bu sırada kavşak üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş, çarpışma sonucu döner kavşağın üzerine savrulan aracı son anda fark ederek kaçtı. Saniyelerle kazadan kurtulan vatandaş daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza, MOBESE kamerasına yansırken, şanslı vatandaş adeta ölüme teğet geçti.

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