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Kazadan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 18:42 | Son Güncelleme

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin kazadan son anda kurtulması kameralara yansıdı

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin kazadan son anda kurtulması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Şükrü M. (45) idaresindeki 81 KF 840 plakalı otomobil, Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çayağzı mevkisinde, İzzet E. (40) yönetimindeki 81 KB 124 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ile eşi ile 5 ve 7 yaşlarındaki çocukları yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin kazadan son anda kurtulması yer alıyor.

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