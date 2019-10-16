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Kazadan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 08:15 | Son Güncelleme

Bartın’da iki aracın karıştığı kazada, yolun karşısına geçmek için bekleyen yaya şans eseri kurtuldu.

Bartın’da iki aracın karıştığı kazada, yolun karşısına geçmek için bekleyen yaya şans eseri kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bartın-Amasra yolu Arıt kavşağında meydana gelen kazada, kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan otomobil ile yoldan hızla gelmekte olan otomobil çarpıştı. İki aracın çarpıştığı esnada yol kenarında bekleyen yaya son anda kendini kenara atarak kurtulabildi. Yayanın saniyeler içinde ölümden kurtulma anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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