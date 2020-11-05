HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazadan sonra kaçan minibüs sürücünün kimliği tespit edildi

Kazadan sonra kaçan minibüs sürücünün kimliği tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 00:23 | Son Güncelleme

Van’da kaçak göçmen taşıyan ve kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün kimliği tespit edilirken, yaralı sayısı ise 7’ye yükseldiEdinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunda meydana geldi.

Van’da kaçak göçmen taşıyan ve kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün kimliği tespit edilirken, yaralı sayısı ise 7’ye yükseldi
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi belli olmayan 65 DD 026 plakalı Ford Transit marka minibüs, Erciş istikametine seyir halinde iken Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobüs şoförü ile birlikte yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan ve kaçan mültecilerden 5’i polis bölgeye yakın yerde yakaladı. Polis, minibüs şoförü ile yanında bulunan 1 kişinin kimliğini tespit ederken, görgü tanıklarının beyanlarına göre kaza sonrası yara almadan yaklaşık 20 göçmenin kaçtığı bilgisi üzerine bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Otomobilin çarptığı at aracın içine girdiOtomobilin çarptığı at aracın içine girdi
2020 KPSS Önlisans için önemli açıklama!2020 KPSS Önlisans için önemli açıklama!
1/
En Çok Okunan Haberler
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
İşte ABD seçimlerinde son durum
İşte ABD seçimlerinde son durum
Resmen yürürlükte! Artık 100 bin TL'ye kadar cezası var
Resmen yürürlükte! Artık 100 bin TL'ye kadar cezası var
Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Kasım koronavirüs tablosu
Trump ve Biden'dan peş peşe seçim açıklamaları!
Trump ve Biden'dan peş peşe seçim açıklamaları!
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Adıyaman'da otomobilin çarptığı at aracın içine girdi
Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi
AFAD: İzmir'de 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı
AFAD, İzmir depreminin bilançosunu açıkladı
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz'un sevgilisinden yürek yakan paylaşım
Depremde hayatını kaybetmişti! Yürek yakan paylaşım
Erzincan'da HES kodu kararı: Girilemeyecek
Erzincan'da HES kodu kararı: Girilemeyecek
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonuna 4 gözaltı
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonuna 4 gözaltı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.