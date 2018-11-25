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Kazadan sonra kaçan sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

ISPARTA'da bedensel engelli Ünal Özcan'ın (61) kullandığı akülü engelli aracıyla çarpıştıktan sonra olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsü 15 gün sonra yakalandı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da bedensel engelli Ünal Özcan'ın (61) kullandığı akülü engelli aracıyla çarpıştıktan sonra olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsü 15 gün sonra yakalandı. Kaza, geçen 9 Kasım'da Cumhuriyet Caddesi 1714 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası bedensel engelli Ünal Özcan'ın kullandığı üç tekerlekli akülü engelli aracıyla sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle aracından fırlayan Ünal Özcan yerde sürüklenerek yaralandı. Diğer sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ağır yaralanan engelli sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazanın ardından Ünal Özcan'ın ailesi olay yerinden kaçak elektrikli bisiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis yaklaşık 2 hafta sonra o sürücüyü yakaladı. Kazaya karışıp kaçtığı belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsü C.E., polisin sıkı çalışması sonucunda dün gözaltına alındı. C.E. ifadesi için polis merkezine götürüldü. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Diğer yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansımıştı. Görüntülerde Ünal Özcan'ın kullandığı akülü engelli aracı seyir halindeyken, ara sokaktan çıkan elektrikli bisikletle çarpıştığı görüldü. Kaza sonrası Özcan bisikletten fırlayarak yerde sürüklenirken, hafif sendeleyen elektrikli bisikletin sürücüsünün ise hiç durmadan yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı.

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