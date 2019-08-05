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Kazadan sonra kaybolan 8 at bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, çiftlikten kaçan 50 safkan Arap atı ve tay karayoluna çıktı.

Kazadan sonra kaybolan 8 at bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, çiftlikten kaçan 50 safkan Arap atı ve tay karayoluna çıktı. Yolda ilerleyen 2 otomobilin çarptığı 3 yarış tayı öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortadan kaybolan 8 at, saatler süren çalışmanın ardından bulundu.
Malatya- Kayseri karayolunda dün gece Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 50 Arap atı ve tay, bulundukları padokun kapılarını kırarak çiftlikten kaçtı. Karayoluna çıkan atlara Kayseri yönüne ilerleyen Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 otomobil ile Almanya'dan gelen Yılmaz Akdemir yönetimindeki W YQ 155 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobillerin çarptığı 'İpek Hatun, Bodrum Güzeli ve Bir Güzel' isimli 3 tay öldü. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerdeki 5 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Çiftlikten kaçan atlardan 39'u dün gece saatlerinde bulundu. Kaybolan diğer 8 at ise 8 saatlik aramanın ardından çiftliğe yakın bir yerde gezinirken bulundu. Yakalanan atlar tekrar çiftliğe götürüldü.

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Kazadan sonra kaybolan 8 at bulunduKazadan sonra kaybolan 8 at bulundu

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