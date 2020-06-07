Kazadan sonra kayıplara karışmıştı! 15 saat sonra ortaya çıktı

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kula Ayakkabıcılar Sitesi önündeki kavşaktan İzmir- Ankara yolu yönüne giden Onur Salih Tembel yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, köprünün demir korkuluklarını parçalayıp, dibinde az su bulanan sulama kanalına uçtu. Kanaldaki otomobili fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme sonucu otomobilde kimse bulunamadı. Bunun üzerine çevrede 2 saat süreyle yapılan aramada, ölen ve yaralanan kimseye ulaşılmadı. Polis, otomobilde yaptığı aramada bulduğu cüzdan, kredi kartları ve cep telefonunu korumaya alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmalarının devam ettiği esnada, arkadaşı aracılığıyla ailesine ulaşan Onur Salih T.’nin, Körez Mahallesi’ndeki su deposu mevkisinde olduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve eve geleceğini söylediği öğrenildi. Onur Salih T., kazadan yaklaşık 15 saat sonra evine giderken, arama çalışmaları da sonlandırıldı.