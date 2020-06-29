HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazadan sonra 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca her şeyi itiraf etti

Kazadan sonra 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca her şeyi itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından aracı kullandığını söyleyen genç, sürücü belgesinin iptal edileceğini öğrenince adeta trafik polislerine yalvardı. Alkollü olduğu belirlenen genç, aracı kendisiyle aynı isme sahip kuzeninin kullandığını, onun ehliyeti olmadığı için yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Kaza yerinden kaçan ve hastanedeki tedavisinin ardından polis karakoluna getirilen araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı ve alkollü olduğu bildirildi.

Kaza, Sorgun Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Mustafa Şen’in kullandığı otomobil, Uygulama Oteli önüne geldiğinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce refüj bordürüne, sonra kaldırıma çarptıktan sonra geldiği istikamete geri döndü.

DOKTORUN YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİLER

Kazanın ardından yol kenarında bulunan siteden ve yoldan geçen vatandaşlar, kaza yapanların yardımına koşarken, araçtan çıkan ve alkollü oldukları gözlenen 5 genç siteden gelen doktorun yardım teklifini kabul etmedi. Aynı zamanda aracın sürücüsü olduğunu söyleyen Mustafa Şen, olay yerinde görüntü ve fotoğraf çeken gazetecilere çekim yapmamaları konusunda tepki de gösterdi.

"SÜRÜCÜ BELGEM ALINIRSA BEN BİTERİM"

Olay yerine gelen trafik ekipleri aracı kimin kullandığını sorduğunda yaklaşık 10 dakika sonra Mustafa Şen isimli genç trafik ekiplerinin yanına gelerek kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını söyledi. Trafik polislerinin alkol muayenesi yapmasını istemeyen ve yapılan alkol kontrolünde alkollü olduğu belirlenen Mustafa Şen, trafik ekiplerine işlem yapmamaları konusunda adeta yalvardı. Alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulacağının, aday sürücü olduğu için de sürücü belgesinin daimi olarak iptal edileceğinin söylenmesi üzerine, ‘Babamla birlikte Antalya’ya araçla gidiyorum. Sürücü belgem alınırsa ben biterim’ şeklinde konuştu.

OLAYI ÜSTLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Trafik polislerinin ısrarı sonucunda kaza sırasında aracı kendisinin kullanmadığını, aracı kullanan kendisiyle aynı ismi taşıyan amcasının oğlu olduğunu kaydeden Şen, kuzeninin alkollü olduğunu, ehliyeti olmadığı için olayı üstlendiğini söyledi. Polislerin ‘aracı kullanan sürücüyü ara gelsin’ sözlerinin ardından amcasının oğlunu önce telefonla arayan, ardından da saklandığı yere giden Mustafa Şen, kuzeni ve diğer arkadaşlarının kaçtığını, kendisini ortada bıraktıklarını söyledi. Şen, olay yerine çağrılan polis ekiplerince karakola götürüldü.

GERÇEK SÜRÜCÜ AKŞAM KARAKOLA GELDİ

Kaza sırasında aracı kullandığı belirlenen Mustafa Şen, kazanın ardından rahatsızlanarak gittiği hastanede tedavisini yaptırdıktan sonra polis karakoluna geldi. Ayrıca, kazanın ardından doktor ve 112 ekiplerinin tedavi tekliflerini kabul etmeyen suçu üstlenen Mustafa Şen’in karakolda, araçta yolcu olarak bulunan Anıl Karabulut’un ise evinde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Türkiye günlerce Tuğba'yı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdiTürkiye günlerce Tuğba'yı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

'İnsanlara yapılan korona aşı testleri başarılı oldu'

'İnsanlara yapılan korona aşı testleri başarılı oldu'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Diğer Haberler
Temmuz ayı için alınan kararlar nedir? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Temmuz ayı için alınan kararlar nedir?

Türkiye günlerce Tuğba'yı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi

Türkiye günlerce Tuğba'yı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi

Üniversite taban puanları açıklandı mı? YÖK Lisans Atlası nedir?

Üniversite taban puanları açıklandı mı? YÖK Lisans Atlası nedir?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde hareketlilik! Böyle görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde hareketlilik! Böyle görüntülendi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme! İmam görevden alındı

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Rize'de korku dolu anlar! Bina bir anda çöktü

Korku dolu anlar! Bina bir anda çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.