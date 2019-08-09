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Kazadan yara almadan kurtulan Baran bebeğe doktorlar sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 20:15 | Son Güncelleme

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen kazada, aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı - Kazadan yara almadan kurtulan 6 aylık Baran bebeğe doktorlar ve hastane personeli sahip çıktı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da yaşayan ve bayram tatili için Ağrı'ya gitmek isteyen Cüneyt Ç. ile eşi Dilek Ç, çocukları Jiyan (7) ve 6 aylık Baran ile otobüsle Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi.

Cüneyt Ç'nin babası Naif Ç, diğer oğlu Hakan Ç. ile sabah saatlerinde aileyi buradan alarak Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürmek için 65 AP 499 plakalı aracıyla yola çıktı.

Araç, Erzurum Ağrı kara yolunun Pasinler ilçesi mevkisinde şarampole düştü.

Kazada sürücü Naif Ç. hayatını kaybetti, oğulları Cüneyt ve Hakan Ç, gelini Dilek Ç. ve torunu Jiyan Ç. ağır yaralandı. Cüneyt ve Dilek Ç. çiftinin 6 aylık diğer çocuğu Baran Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük Baran da sağlık görevlilerince aynı hastaneye getirildi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Baran bebeğin annesi Dilek ile kardeşi Jiyan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Doktorlar minik Baran'ı ayaklarında sallayıp uyuttu

Baran bebeğe, annesinin yoğun bakımda olması ve Erzurum'da yakınlarının bulunmaması sebebiyle hastanenin acil servis doktorları ile personeli sahip çıktı.

Bebeğe kıyafet ve mama alan doktorlar ile hastane personeli, küçük Baran'ın hem bakımını yaptı hem de ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Doktorlar bu süreçte polisten destek alarak Doğubayazıt'taki diğer aile yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Baran bebeği bir anne gibi ayaklarında sallayarak uyutan doktorlar, bebeği akşam saatlerinde hastaneye gelen aile yakınlarına teslim etti.

Bebeği teslim alan yakınları ise doktorlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Baran bebek Erzurum trafik kazası

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