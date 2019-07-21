Kazak iş adamının mega yatına 80 ton yakıt ikmali

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kazakistanlı iş adamı Alexander Machkevitch'in 'Lady Lara' isimli mega yatına 80 ton yakıt ikmali yapıldı.

Kuşadası Yat Limanı'na 3 gün önce yanaşan iş adamı Alexander Machkevitch'e ait 4 katlı 91 metre uzunluğundaki 'Lady Lara' isimli mega yata, yakıt ve yiyecek ikmali gerçekleştirdi. Bugün sabah saatlerinden itibaren 80 ton yakıt ve yiyecek ikmali yapılan mega yatın yarın limandan ayrılacağını belirtildi. Liman yetkilileri, Lady Lara'ın limandan ayrılacak olmasına rağmen yurt dışına çıkmayıp iç sularda olacağını, gelecek günlerde de yatın sahibi Machkevitch'in ailesi ve yakın çevresiyle Ege ve Akdeniz turu gerçekleştirme olasılığının bulunduğunu söyledi. 2015 yılında imal edilen ve dünyanın en büyük 100 yatından biri olma özelliğine sahip Lady Lara'da, VIP suit odalar, katlanabilir balkon, büyük bir plaj kulübü, spor salonu, jakuzi, yüzme havuzu ve bir helikopter pisti bulunuyor.

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