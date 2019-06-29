HABER

Kazak milyarder Fethiye'de

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Muğla Fethiye'de Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 'Idynasty' isimli mega yat, ilgi odağı oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakıt ikmali için demirleyen "Idynasty" isimli mega yat, ilgi odağı oldu. Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 100 metre uzunluğundaki 200 milyon dolarlık mega yat, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı.

YARIN AYRILACAK

Yata, 5 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenilen yatın Göcek Adaları'nda gideceği öğrenildi.

Yat içerisinde Kazak milyarderin olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Meclis komisyonu etkin madde üretimi hakkında bilgi aldıMeclis komisyonu etkin madde üretimi hakkında bilgi aldı
Kadın girişimci Erciyes Teknopark sayesinde Avrupa ülkelerine iplik ihraç ediyorKadın girişimci Erciyes Teknopark sayesinde Avrupa ülkelerine iplik ihraç ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye "Idynasty"

En Çok Okunan Haberler

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Denizi olmayan Manisalı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

Denizi olmayan Manisalı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Petlas Lastik Fabrikası satıldı

Petlas Lastik Fabrikası satıldı

Ermenistan'a ihracat yasağı kalksın

Ermenistan'a ihracat yasağı kalksın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti

Türkiye dünyada ilk 5'te! 1 milyar doları geçti

Ziraat Bankası'ndan faiz indirimi

Ziraat Bankası'ndan faiz indirimi

En iyi hava yolları belli oldu! Türk Hava Yolları da o listede!

En iyi hava yolları belli oldu! Türk Hava Yolları da o listede!

Türkiye’deki ‘Black Friday’ indirimleri ne zaman? Kara Cuma nedir?

Türkiye’deki ‘Black Friday’ indirimleri ne zaman?

Depremlerde can kaybını "akıllı beton" önleyecek

Depremlerde can kaybını "akıllı beton" önleyecek

Ekim’de en çok satan otomobil markaları

Ekim’de en çok satan otomobil markaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.