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Kazak sanatçıların eserleri üniversite kampüsünde sergileniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

 - MALTEPE Üniversitesi, Kazak sanatçıları kampüsünde ağırladı.

Kazak sanatçıların eserleri üniversite kampüsünde sergileniyor

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Üniversitesi, Kazak sanatçıları kampüsünde ağırladı. İstanbul’da atölye çalışmaları yürüten 10 sanatçı, üniversitenin kültür merkezinde sergi açtı.
Maltepe Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) iş birliği ile Türk Dünyası Ressamlar Buluşması etkinliği düzenlendi. Üniversitenin ev sahipliği yaptığı programda biri Kırgızistanlı, 9’u ise Kazakistanlı 10 sanatçı 1 hafta boyunca atölye çalışmaları yaptı. Daha önceden yapmış oldukları eserleri sergileyen sanatçılar, yeni eserleri de okula hediye edeceklerini belirtti.
Serginin açılışına üniversite rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Sergi Küratörü Ermuhan Junishan, 10 sanatçı ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan ve üniversite olarak Türk dünyası ile olan ilişkilerine önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Karasar, “Daha önce de Türksoy’la çok sayıda etkinlik yaptık. Bu etkinlikte Kazak ressamlar buluştu. Sanatçılar kampüsümüzde bir haftalık bir çalıştay yaptı. Burada hem yeni eserler ürettiler hem de önceden ürettikleri eserleri getirdiler. Bizim güzel sanatlar ve diğer fakültelerden olan öğrencilerimiz de bu kapsamda sanatçılarla birlikte çalışma imkanı yakaladı. Kazak resim kültürü, Türk İslam sanatı gibi konularda birlikte üretim yaptılar, bilgilerini paylaştılar. Biz de bundan gayet mutlu olduk” dedi.
25 ESER TAMAMLAMAK İSTİYORLAR
Serginin Küratörü Ermuhan Junishan ise, “Biz rektörümüzün daveti ile buraya geldik. Şu anda sergideki tüm eserler sanatçıların önceden yaptığı eserler. Ama üniversitenin atölyesindeki çalışmalarımız devam ediyor. Henüz tamamlanmayan ve kurumayan resimler olduğu için şu an sergileyemiyoruz. Sanatçılarımız, gitmeden 25 tane eseri tamamlamak istiyor. Bitince hepsini üniversiteye hediye edeceğiz. Türk dünyasını birleştirdikleri için Prof. Dr. Şahin Karasar’a ve Türksoy’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Açılış konuşmasının ardından küratör ve sanatçılara plaket takdim eden Prof. Dr. Karasar, sonrasında sergiyi gezip her resim hakkında sanatçısından bilgi aldı.

Kazak sanatçıların eserleri üniversite kampüsünde sergileniyorKazak sanatçıların eserleri üniversite kampüsünde sergileniyorKazak sanatçıların eserleri üniversite kampüsünde sergileniyorKazak sanatçıların eserleri üniversite kampüsünde sergileniyor

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