Kazak sanatçıların eserleri üniversite kampüsünde sergileniyor

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Üniversitesi, Kazak sanatçıları kampüsünde ağırladı. İstanbul’da atölye çalışmaları yürüten 10 sanatçı, üniversitenin kültür merkezinde sergi açtı.

Maltepe Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) iş birliği ile Türk Dünyası Ressamlar Buluşması etkinliği düzenlendi. Üniversitenin ev sahipliği yaptığı programda biri Kırgızistanlı, 9’u ise Kazakistanlı 10 sanatçı 1 hafta boyunca atölye çalışmaları yaptı. Daha önceden yapmış oldukları eserleri sergileyen sanatçılar, yeni eserleri de okula hediye edeceklerini belirtti.

Serginin açılışına üniversite rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Sergi Küratörü Ermuhan Junishan, 10 sanatçı ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan ve üniversite olarak Türk dünyası ile olan ilişkilerine önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Karasar, “Daha önce de Türksoy’la çok sayıda etkinlik yaptık. Bu etkinlikte Kazak ressamlar buluştu. Sanatçılar kampüsümüzde bir haftalık bir çalıştay yaptı. Burada hem yeni eserler ürettiler hem de önceden ürettikleri eserleri getirdiler. Bizim güzel sanatlar ve diğer fakültelerden olan öğrencilerimiz de bu kapsamda sanatçılarla birlikte çalışma imkanı yakaladı. Kazak resim kültürü, Türk İslam sanatı gibi konularda birlikte üretim yaptılar, bilgilerini paylaştılar. Biz de bundan gayet mutlu olduk” dedi.