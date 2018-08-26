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Kazak turizmci otomobilde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Kazak turizmci Takhir Sultanov (38), otomobilde ölü bulundu.

Kazak turizmci otomobilde ölü bulundu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Kazak turizmci Takhir Sultanov (38), otomobilde ölü bulundu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 1006 Sokak üzerinde meydana geldi. Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin personeli, park halindeki 07 KP 819 plakalı otomobilde dün akşamdan bu yana hareketsiz yatan kişiyi kontrol etmek istedi. Direksiyon koltuğundaki kişinin yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 ekibi, Kemer ilçesinde turizmle uğraşan Kazak Takhir Sultanov'un öldüğünü belirledi. Takhir Sultanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından morga götürüldü.
Konyaaltı ilçesinde oturan 1 çocuk babası Takhir Sultanov'un ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

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Kazak turizmci otomobilde ölü bulunduKazak turizmci otomobilde ölü bulunduKazak turizmci otomobilde ölü bulundu

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