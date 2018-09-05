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Kazak yetkililer "İpek Yolu Ortak Tur Paketi"nden umutlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

Kazakistan Ulusal Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Raşid Kuzembayev: - "Projenin Kazakistan’ın turizm alanının gelişmesine belli bir ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Kazakistan Ulusal Turizm Şirketi (Kazakh Tourism) Yönetim Kurulu Başkanı Raşid Kuzembayev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) "Yeni İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi"nin, ülkesinin turizminin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kuzembayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpek Yolu üzerinde yer alan ülkelerin, özellikle Batı'nın büyük ilgisini çektiğini belirterek, "Turistler gezilerini planlarken bir gezide oldukça çok ülkeyi görmek ister. Kimse bir ülke için gelmez. Yabancı turiste bir gelişte 3-4 ülkeyi ziyaret etme imkanı sunarsak ilgi çekici paket olur. Yeni İpek Yolu tur paketinin de avantajı bu." dedi.

Kazakistan'ın, Yeni İpek Yolu tur paketi projesini teklif edenlerden olduğuna işaret eden Kuzembayev, "Projenin Kazakistan’ın turizm alanının gelişmesine belli bir ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kuzembayev, turizmin, Kazakistan'ın gayrısafi yurt içi hasılasındaki yüzde 1'lik payını, 2025 yılında yüzde 8'e çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, bu yılın sonuna kadar turizmin öncelikli alan olmasına katkı sağlayacak birtakım mevzuatların kabul edileceğini dile getirdi.

Mevzuatlarda turizmi destekleyecek mekanizmaların belirleneceğinin altını çizen Kuzembayev, turizm alanına yatırımların çekilmesi için koşullar oluşturulacağını kaydetti.

Kuzembayev, Kazakistan’ın turistik haritasının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığını aktararak, haritanın 60 tarihi ve turistik yeri içerdiğini sözlerine ekledi.

Bu yıl eylül ayında başlayan Yeni İpek Yolu Ortak Tur Paketi, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi kapsıyor.

Yeni İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi'ni uygulama kararı, 2014 yılında Bodrum'da yapılan Türk Konseyi Zirvesi'nde alınmıştı.

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Kazakh Tourism Türk Konseyi Yeni İpek Yolu Ortak Tur Paketi

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