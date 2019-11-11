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Kazakistan, 10 ayda 74 milyon 800 bin ton petrol üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 07:57 | Son Güncelleme

Yıl sonuna kadar üretimin 90,5 milyon tona ulaşması bekleniyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da bu yılın ocak-ekim aylarında, 74 milyon 800 bin ton petrol üretildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın 10 ayında petrol üretiminin 74 milyon 800 bin ton olduğu belirtilerek, bunun 59 milyon 56 bin tonunun ihraç edildiği bildirildi.

Ülkenin üç büyük petrol kuyusundan Kaşagan'da 11,5 milyon ton, Tengiz'de 24,6 milyon ton ve Karaçaganak'ta 9,1 milyon ton petrol üretildiği aktarılan açıklamada, "Kuyulardaki tadilat çalışmaları nedeniyle ana üretimin durdurulmasına rağmen, beklenen petrol üretimi arttı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geçen yıl 90,4 milyon ton petrol üretildiği hatırlatılarak, bu yıl petrol üretiminin 90,5 milyon ton olarak tahmin edildiği kaydedildi.

Ocak-ekim aylarında ülkede 46,3 milyar metreküp doğal gaz üretildiği ifade edilen açıklamada, bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 10 ayda 402 megavat kapasiteli 14 yenilenebilir enerji üretim tesisinin faaliyete geçtiği anımsatılarak, "Yıl sonuna kadar 104,8 megavat kapasiteli 4 yeni tesis daha devreye alınacak." ifadesine yer verildi.

Ülkede toplam 1042 megavat kapasiteli 87 yenilenebilir enerji santralinin çalıştığı aktarılan açıklamada, ocak-ekim aylarında yenilenebilir enerji üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak, 1,7 milyar kilovat saat olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, uranyum üretim cirosunun ise 18,7 bin ton olduğu ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 fazla olduğu bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
petrol üretimi

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