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Kazakistan 231 vatandaşını Suriye'den tahliye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "Kazakistan, terörizmle mücadelenin yanı sıra zor duruma düşen vatandaşlara kapsamlı destek sağlama konusundaki taahhüdünü teyit ediyor. İnsani operasyon devam edecektir. İnsanlarımızdan hiçbiri kaderin insafına bırakılmayacaktır"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Suriye'den 156'sı çocuk 231 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

Tokayev, yaptığı yazılı açıklamada, kendi talimatıyla 7-9 Mayıs'ta Suriye'den 156'sı çocuk 231 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini belirterek, bu insani eylemin Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ocak ayında başlattığı Jusan Operasyonu'nun devamı olduğunu kaydetti.

Tahliye edilen tüm vatandaşlara devlet kurumları tarafından rehabilitasyon hizmeti verildiğini, onlara sağlık, psikolojik ve sosyal yardımların sağlandığını ifade eden Tokayev, bu çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.

Tokayev, ocak ayında tahliye edilen kadınların "radikalliği" bir tarafa bırakıp iş bulduklarını, çocukların da eğitimlerine devam ettiğini aktardı.

Savaş bölgelerine giden Kazakistan vatandaşlarının teröristlerin yıkıcı ve sahte propagandasının etkisi altında böyle bir adım atmaya karar verdiklerini kaydeden Tokayev, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi onlar yeni bir hayata başlamak umuduyla kendi iradeleriyle Kazakistan'a dönüyor. Onların çocukları yabancı bir ülkede acı çekmemeli ve ebeveynlerinin hatasından sorumlu olmamalı. Kazakistan, terörizmle mücadelenin yanı sıra zor duruma düşen vatandaşlara kapsamlı destek sağlama konusundaki taahhüdünü teyit ediyor. İnsani eylem devam edecek. İnsanlarımızdan hiçbiri kaderin insafına bırakılmayacaktır."

Nazarbayev'in talimatıyla ocak ayında yapılan operasyonda Suriye'den 30'u çocuk 47 Kazak tahliye edilmişti.

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Kazakistan vatandaşları Suriye tahliye

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