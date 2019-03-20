"Kazakistan barışçıl dış politikasına devam edecek"

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Kazakistan'ın tüm uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok yönlülük, denge ve pragmatizm ilkelerine dayalı barışçıl dış politikasına devam edeceğini belirtti.

Atamkulov, yaptığı yazılı açıklamada, Nursultan Nazarbayev'in dün cumhurbaşkanı görevinden istifa etme kararı almasının ardından bugün anayasa uyarınca cumhurbaşkanı yetkilerinin Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e devredildiğini hatırlattı.

Kazakistan'daki modern siyasi sistemin, ülkenin siyasi ve ekonomik gelişmesine katkı sağladığına dikkati çeken Atamkulov, toplumsal refahın artırılması ve kurumların demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Atamkulov, yabancı iş adamlarının hak ve çıkarlarının korunması dahil yatırım ortamının iyileştirilmesi için önlem almayı sürdüreceklerini ifade etti.

Eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in, ülkenin uluslararası arenadaki modern şeklini belirlediğini belirten Atamkulov, Nazarbayev'in geniş çaplı uluslararası girişimlerinin, ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün garantörü haline geldiğini vurguladı.

Bakan Atamkulov, "Kazakistan, tüm uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok yönlülük, denge ve pragmatizm ilkelerine dayalı barışçıl dış politikasına devam edecek. Tüm ülkelerle ilişkiler; karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı çıkarların göz önünde bulundurulması temelinde devam edecektir." ifadesine yer verdi.

