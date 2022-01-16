Kazakistan Başsavcılığı: Protestolarda 225 kişi hayatını kaybetti

Başsavcılık, hayatını kaybedenlerden bir kısmının "silahlı çete mensubu" olduğunu öne sürdü.Kazakistan Başsavcılığı temsilcisi Serik Şalabayev, ülkedeki protestolarda çıkan şiddet olaylarında 225 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. "Olağanüstü hal sırasında 225 kişinin cenazesi morglara teslim edildi" diyen Kazak yetkili, hayatını kaybeden 225 kişiden 19'unun polis ve asker olduğunu belirtti. Şalabyev, açıklamasında hayatını kaybeden göstericilerden bir kısmının "terör saldırılarına karışmış silahlı çete mensubu" kişiler olduğunu öne sürdü.

Şalabayev, 4 bin 300 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 bin 600 kişi hastanelerde tedavi gördüğü, bunlardan 67'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

9 Ocak'ta yapılan açıklamada, ölü sayısının 160 olduğu duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

Kazakistan'da Ocak ayı başındaLPG fiyatlarına yapılan zama tepki olarak başlayan protestolar, hükümete karşı gösterilere dönüşmüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoları"darbe girişimi" olarak nitelendirmiş ve terör örgütleri tarafından organize edildiğini savunmuştu.

Gözlemcilere göre, son dönemde meydana gelen huzursuzluklar, ülke yönetimdeki bir iktidar mücadelesine işaret ediyor. Tokayev, 2019 yılında demokratik bir iktidar değişikliği ile yönetimi ülkede 30 yıl boyunca iktidarı elinde bulunduran Nursultan Nazarbayev'den devralmıştı. Protestolar sonrası Tokayev Nazarbayev'i ülkede "zengin bir elit kesime imtiyazlar tanındığı" sözleriyle eleştirirken Nazarbayev'e yakınlığıyla bilinen Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Eski Başkanı Kerim Masimov da "devlete ihanet" şüphesiyle tutuklanmıştı.

AFP,AP/BÖ,SÖ

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