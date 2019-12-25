Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre alanı geri alacak

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in, Kazakistan ve Rusya arasında 10 Aralık 1994'te imzalanan "Baykonur Uzay Üssü tesislerinin kira anlaşmasında" değişikliklerin yapılmasını öngören protokolün onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladığı bildirildi.

Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde yer alan Baykonur Uzay Üssü Tesisleri, 6 bin 700 kilometrekare alanı kapsıyor, Baykonur kenti ve Baykonur Uzay Üssünden oluşuyor.

Dünyanın en büyük uzay üssü Baykonur'da, fırlatma rampası, kontrol kuleleri, kontrol merkezleri ve bin 500 kilometre uzunlukta bir füze deneme alanı bulunuyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından işletilen üsten, uzay araçları ve roketler fırlatılıyor.

